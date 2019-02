Taylor Mega e Tony Effe, effusioni hot sul balcone di un hotel

Non ha perso il "vizietto" di spogliarsi. Eccola Taylor Mega in costume da bagno sul balcone di un hotel a Milano. Ma non è sola. Come mostrano le foto del settimanale "Chi" con lei c'è Tony Effe, membro della Dark Polo Gang: tra i due la storia d'amore procede a gonfie vele. Dopo l'addio a Sfera Ebbasta e la partecipazione all'Isola dei Famosi, la sexy influencer è innamoratissima: con il rapper si scambia baci di fuoco e c'è tanta complicità. Pare che lei sogni le nozze e un figlio...