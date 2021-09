22 settembre 2021 11:59

Sarah Altobello: "Facciamo della scuola il passaporto per il futuro"

L'abbiamo conosciuta nei panni di showgirl e per la sua avventura all'Isola del Famosi. Adesso Sarah Altobello si impegna per la cultura. E' protagonista di una campagna per la scuola. "Pensavo ai tempi del liceo - dice -, quando la cultura entrava nella nostra testa e nel nostro cuore. Facciamo sì che la scuola sia il vero passaporto per il futuro".