08 febbraio 2023 01:28

Sanremo 2023, la fotostoria della prima serata

Prima serata per il Festival di Sanremo 2023. Per l'inaugurazione della 73esima edizione, una presenza speciale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha seguito lo spettacolo da un palchetto laterale. Tra gli ospiti Roberto Benigni, con un intervento per celebrare i 75 anni della Costituzione italiana, i vincitori dell'anno scorso, Mahmood e Blanco, i Pooh con la loro reunion. Si esibiscono i primi 14 dei Big in gara.