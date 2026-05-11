Domenica 10 maggio, Rudy Zerbi si è sposato con Grace Raccah, figlia del noto imprenditore nel settore dell'abbigliamento Daniele Raccah. Lo ha comunicato lo stesso insegnante di "Amici" con un post sui social tramite una foto emblematica e una data seguita da un cuore come didascalia: 10-5-2026, appunto. Proprio di recente, Zerbi aveva parlato della sua situazione sentimentale a "Verissimo": "Il mio cuore è apertissimo, sono molto felice, sto molto bene, sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io la voglio rispettare da sempre, fa un lavoro in un altro mondo".