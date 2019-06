Rosa Perrotta, topless con il pancione nudo

Manca poco al parto e Rosa Perrotta mostra orgogliosa il suo corpo "trasformato" dalla gravidanza. Su Instagram l'ex tronista ha sfoggiato un topless in bianco e nero con il pancione nudo, dedicandolo a tutte le mamme. "Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno, pesante,gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come cambia il corpo di una madre. Siete splendide, ognuno a modo vostro. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita, è sempre un gesto di grande coraggio", scrive Rosa a margine dello scatto che ha già fatto il pieno di like. La Perrotta aspetta di conoscere il suo Domenico, che dovrebbe nascere tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, ed è inarrestabile. Eccola infatti in palestra, sempre con il pancione al vento, mentre balla e si diverte per ingannare la (dolce) attesa che è quasi finita.