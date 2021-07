06 luglio 2021 09:25

Raffaella Carrà: 60 milioni di dischi venduti, le cover più belle

Sessanta milioni di dischi venduti, oltre 500mila ascolti mensili su Spotify, numeri che dovrebbero appartenere a chi nella vita, e anche con molto successo, ha fatto solo musica. Sono questi i numeri di Raffaella Carrà: l'ultimo disco risale al 2018 “Ogni volta che è Natale”. Tantissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana: da "Tuca Tuca", un brano scritto da Gianni Boncompagni e Berto Pisano a "Ma che musica maestro" fino al brano che ancora oggi la rappresenta nel mondo: "Rumore", uno dei primi esempi di disco music all'italiana che ha venduto 10 milioni di copie, è stato pubblicato in spagnolo, inglese e francese e rimixato innumerevoli volte. Escono anche "Fiesta", "Forte, Forte, forte" e soprattutto "A Far l'amore comincia tu", un clamoroso successo mondiale da 20 milioni di copie che l'ha portata ad esibirsi anche a Top of The Pops, il più celebre programma di classifiche della tv inglese.