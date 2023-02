24 febbraio 2023 21:34

Quando Marina Ripa di Meana tirò una torta in faccia a Maurizio Costanzo

Fa parte della storia della televisione il momento in cui, durante una puntata della trasmissione "Grand'Italia", andata in onda dal 7 novembre 1979 al 26 marzo 1980 sulla Rai, Marina Ripa di Meana - vestita da cameriera - aveva scagliato un torta in pieno volto a Maurizio Costanzo, che conduceva il programma. Costanzo era impegnato a intervistare Marco Pannella e, visibilmente sorpreso, aveva commentato: "Questo è un delizioso scherzo fatto dalla duchessa, non è mai il caso di invitare le duchesse alle trasmissioni".