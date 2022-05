04 maggio 2022 11:59

Pier Silvio Berlusconi, per il suo compleanno riunite a Portofino tre generazioni della famiglia

Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 53 anni il 28 aprile. Per l’occasione il padre Silvio lo ha raggiunto a sorpresa a Portofino con Marta Fascina. Si è unito a Silvia Toffanin e ai bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina e tutti insieme hanno visitato la Villa San Sebastiano che Pier Silvio ha acquistato poche settimane fa. Poi, hanno passeggiato mano nella mano per le vie della cittadina ligure. Tre generazioni di Berlusconi insieme: Silvio, Pier Silvio e Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Il rapporto con Silvia Toffanin procede a gonfie vele ormai da anni e le immagini li ritraggono sereni con i loro bambini e sempre più innamorati. Non a caso si continuano a rincorrere le voci di un possibile matrimonio, che sarebbe il primo per entrambi. L'ad Mediaset infatti, al contrario di quanto scritto sul web nei giorni scorsi, non è mai convolato a nozze in giovane età con la madre della primogenita Lucrezia. Erano giovanissimi, decisero di avere la bambina ma non hanno mai vissuto insieme. E il rapporto finì quasi subito. Oggi, li lega il forte amore forte per la figlia, che quest'anno li ha resi nonni.