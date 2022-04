21 aprile 2022 12:47

Pier Silvio Berlusconi nella sua Portofino tra bagni (anche di folla) e investimenti immobiliari

Tra una settimana, il 28 aprile, compirà 53 anni. Tutto si può dire di Pier Silvio Berlusconi ma non che sia fuori forma. Anche nel weekend di Pasqua ha deciso di vivere Portofino (il borgo dove risiede stabilmente con la sua famiglia) a 360 gradi.

Nuoto, lunga escursione in Sup (la tavola a remi che usa tutto l’anno, inverno compreso) e giro in Piazzetta con Silvia e i bambini a salutare gli abitanti del posto che gli sono molto affezionati e sorridere ai turisti che gli chiedono foto a ripetizione. Già da tempo l’amministratore delegato di Mediaset è stato nominato cittadino onorario dal Comune di Portofino e adesso il suo legame col luogo sarà ancora più stretto.

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’investimento che Pier Silvio ha appena compiuto sul territorio del Monte di Portofino acquistando una società immobiliare che detiene anche la proprietà di una tenuta "Villa San Sebastiano" considerata la più bella del borgo.

Per ora la famiglia continuerà ad abitare nel Castello di Paraggi, una residenza letteralmente appoggiata sul mare. E in futuro non si esclude possa trasferirsi sul Monte in una residenza con prati, vigne e frutteti che domina tutto il Golfo del Tigullio.