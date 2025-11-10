Logo Tgcom24
nella chiesa dei Santi Angeli Custodi

Peppe Vessicchio, a Roma l'ultimo saluto al maestro

Si è tenuto a Roma, nella chiesa dei Santi Angeli Custodi nel quartiere Montesacro, l'ultimo saluto al maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra simbolo del Festival di Sanremo e amatissimo volto della tv

10 Nov 2025 - 19:16
8 foto
peppe vessicchio