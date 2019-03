Parata di vip per "Milano Fashion Day"

Si è svolto all'Hotel Hilton di Milano l’evento Milano Fashion Day. L’evento, condotto da Valeria Altobelli, ha visto la preziosa partecipazione della LILT (Lega Italiana per la lotta ai tumori). Ad allietare i presenti, il dj set di Dj Sasha e il Sax di Lorenzo Giupponi. Moltissimi i volti noti che hanno presenziato: il Ken umano Rodrigo Alves in compagnia del chirurgo delle star Giacomo Urtis e Antonio Palmentieri, la velina di Striscia La Notizia Shayla Gatta, Veronica Satti ex gieffina figlia del celebre Bobby Solo, Chiara Giorgianni ed ancora Edoardo Raspelli, la conduttrice sportiva Emanuela Iaquinta, la modella Elisa Scheffler in compagnia dell’imprenditore Simone Molinari e Andrea Tacconi, Mary Carbone, la protagonista di Amici Klaudia Pepa, Marco Bianca, l’esperto di bon ton Nicola Santini, Laura Drzewicka, l’ex velina Vera Atyushkina, Morena Zapparoli, l’ex Isola Dei Famosi Sonia Borgonovo, Viviana Bazzani, Silvye Lubamba e tanti altri che hanno apprezzato le creazioni dei brand Anna Rock Milano, Doria 1905, Anna Pia Berti Gioielli, Only, Lucy Of World, Federica Fasoli, Cigala’s, Irene Abbigliamento ed Elle Bi.