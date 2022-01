17 gennaio 2022 10:36

Pamela Anderson senza trucco per le strade di Malibù

T-shirt bianca e pantaloni larghi, Pamela Anderson è stata pizzicata senza trucco a passeggio per le vie di Malibù in compagnia del marito Dan Hayhurst e del loro bellissimo cane. Per la star di "Baywatch" il sesto matrimonio (era il suo bodyguard) procede a gonfie vele. I due si sono sposati la vigilia di Natale del 2020, a renderli inseparabili è stato il Covid e il lockdown.