13 aprile 2022 14:36

Pamela Anderson debutta a Broadway e conquista tutti, fiori e applausi per l'ex bagnina

Un bouquet di fiori e tanti applausi entusiasti per Pamela Anderson, che ha debuttato nel ruolo Roxie Hart nel musical “Chicago”. L’attrice si esibirà per 8 settimane, fino al 5 giugno, all’Ambassador Theatre. E il suo primo giorno sul palco è stato im vero successo. "La Anderson sa cantare e ballare ed è molto divertente nella sua parte", si legge nella recensione di Johnny Oleksinski sul New York Post. L'ex bagnina di Baywatch, 54 anni, sembra proprio intenzionata a riprendersi la scena.