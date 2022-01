24 gennaio 2022 09:06

Michelle Hunziker compie 45 anni: le foto della sua carriera

Michelle Hunziker compie 45 anni. Come la stessa conduttrice ha annunciato è tornata single dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. E se non ci sarà l'ormai ex marito a spegnere le 45 candeline, Michelle ha davvero tanto da festeggiare. In questi anni è diventata una delle conduttrici più amate e famose della televiosne, non solo italiana. Debutta in Italia nel programma "Buona Domenica" come concorrente di Miss Buona Domenica nel 1994; trova il successo conducendo il programma pomeridiano di Italia 1 "Colpo di fulmine". Negli anni successivi, oltre a condurre trasmissioni per televisioni tedesche come "Deutschland sucht den Superstar" (format teutonico di Pop Idol), e svizzere ("Cinderella"), in Italia conduce "Zelig", "Scherzi a parte", "Paperissima", "Striscia la notizia", "Festivalbar" ma è anche protagonista nella prima stagione della sit-com "Love Bugs". Dal 1999 al 2001 presenta "Nonsolomoda", nel 2018 conduce il 68º Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino (sempre all'Ariston aveva affiancato Pippo Baudo nel 2007). Dal 2019 è conduttrice di "All Together Now" con J-Ax. Ha anche condotto la prima edizione di "Amici Celebrities", la versione vip di Amici di Maria De Filippi. Ed è pronta a tornare con un nuovo progetto tutto suo in prima serata. Tanti auguri Michelle.