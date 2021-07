14 luglio 2021 09:53

Maria De Filippi, relax al mare in Sardegna

Costume intero nero, cappello e pareo. Maria De Filippi, in splendida forma, si è concessa qualche giorno di riposo in Sardegna. Il settimanale "Chi" l'ha immortalata in un raro momento di relax, tra una registrazione e l'altra. Una breve vacanza prima di tornare al lavoro, per la nuova edizione di "Tu si que vales". Le vere vacanze le trascorrerà ad Ansedonia con il marito Maurizio Costanzo a ferragosto.