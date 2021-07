05 luglio 2021 10:16

La Dolce Vita di Kim Kardashian a Roma tra spaghetti e Fontana di Trevi

La Dolce Vita di Kim Kardashian procede a gonfie vele. Dopo la visita al Colosseo e ai Musei Vaticani con Kate Moss (con tanto di polemiche per il l'abito giudicato troppo trasparente), l'influencer ha postato sui social molti scatti che la ritraggono di notte davanti alla Fontana di Trevi e mentre mangia spaghetti. In altri invece è alle prese con un monopattino. I motivi della presenza di Kim nella Capitale non sono stati ancora resi noti, di sicuro la Kardashian si sta rilassando e divertendo molto. Buone vacanze romane...