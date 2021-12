29 dicembre 2021 10:56

Jessica Alves si allena in palestra ma il pensiero è a Giacomo Urtis e a un figlio insieme

Giorni di festa dedicati alla cura del corpo per Jessica Alves, l'"ex Ken umano". Al momento in Brasile, ha mostrato la sua giornata tipo in palestra accompagnata dal personale trainer Fabio Custodio. Recentemente Jessica ha detto di essere ancora innamorata di Giacomo Urtis, con cui ha avuto una storia in passato quando ancora era Rodrigo. "Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip, sarei felicissima se accadesse" ha detto.