09 giugno 2022 09:08

"Isola dei Famosi", su Playa Sgamatissima Pamela fa ginnastica... ma si dimentica del fuoco

Da alcuni giorni Pamela Petrarolo sta vivendo la sua avventura sull'"Isola dei Famosi" in solitaria. Dopo il ritiro di Roger Balduino a causa di problemi di salute, l'ex "Non è la Rai" si è ritrovata da sola su Playa Sgamatissima dove, ora per ora, sta provando a sopravvivere. La naufraga trova anche il tempo per tenersi in forma, facendo passeggiate e ginnastica. Ma, proprio mentre si dedicava a se stessa, si è dimenticata di occuparsi del fuoco. Lo Spirito dell'Isola l'ha subito punita, facendole spegnere il fuoco per 24 ore.