05 maggio 2022 09:10

"Isola dei Famosi", Roger e Beatriz sempre più vicini

Sulle spiagge dell'Honduras sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma. I protagonisti sono Roger Balduino e Beatriz Marino, la ex fidanzata che per alcuni giorni è sbarcata all'"Isola dei Famosi" come ospite. I due possono trascorrere insieme molto tempo: l'attuale compagna del modello, Estefania Bernal, è infatti stata eliminata e trasferita su Playa Sgamada. Lontano dai suoi occhi, Roger starà avendo un ripensamento?