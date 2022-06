16 giugno 2022 11:47

"Isola dei Famosi", Mercedesz ed Estefania spogliano Edoardo che rimane nudo in mare

A rallegrare gli animi della nuova Playa ci pensa Edoardo. Il naufrago si improvvisa fotografo personale di Estefania e complice l’atmosfera rilassante, insieme a Mercedesz, finiscono per dare il via a una battaglia d'acqua che termina con uno scherzo allo stesso Edoardo. Mercedesz decide di rubare il costume al videomaker e, una volta a riva, lo lega a un bastone di bambù creando così una bandiera: "Così impari a mettermi nella friendzone". Poi l’influencer, in uno sprazzo di clemenza, gli porge il suo vestitino bianco con il quale Edoardo ricrea una sottospecie di costume per coprirsi, divertendo l’intero gruppo.