29 aprile 2022 16:57

"Isola dei Famosi", Estefania e Laura contro Guendalina: "Sei una bugiarda"

Ennesima lite sull'"Isola dei Famosi". Al centro delle polemiche, ancora una volta, Guendalina Tavassi, accusata da Laura Maddaloni ed Estefania Bernal di essere andata in una parte dell'isola vietata ai naufraghi per questioni di sicurezza alla ricerca di cibo. L'influencer si difende, sostenendo di non averlo fatto, ma le due naufraghe attaccano: "Sei una bugiarda". Edoardo Tavassi ha cercato di calmare la sorella, spiegandole che l'argentina e la moglie di Clemente Russo la attaccano continuamente per avere visibilità durante la puntata.