24 marzo 2022 12:52

"Isola dei Famosi", Estefania Bernal sfoggia un fisico mozzafiato

Tra i protagonisti di questa edizione dell'"Isola dei famosi" c'è anche Estefania Bernal, modella di origine argentina, che in Honduras sfoggia un fisico mozzafiato. Nel 2016 la 27enne ha vinto il titolo di Miss Universo, avviando così la sua carriera nel mondo dello spettacolo che l'ha portata, pochi anni dopo, alla sua prima partecipazione in un programma televisivo italiano: "Scherzi a Parte", condotto da Enrico Papi. Estefania è entrata nel reality di Ilary Blasi come naufraga solitaria, ma poter partecipare al gioco è stata costretta ad accoppiarsi. Il suo compagno di avventura è l'attore Nicolas Vaporidis.