Heidi Klum, lato B sotto il sole: "Al lavoro per la tintarella e il mio matrimonio...."

Topless e prospettiva sul un lato B perfetto. Tra una ripresa e l'altra del suo nuovo show televisivo a cui parteciperà anche Chiara Ferragni, Heidi Klum, 46 anni, si prende una pausa relax. La top model e conduttrice televisiva ha postato uno scatto hot a bordo piscina mentre si abbronza sotto il solleone. "Working on tan and wedding/to dolist", scrive: "Al lavoro per abbronzarmi e per preparare le nozze..". La Klum si sarebbe già sposata con Tom Kaulitz in gran segreto il 22 febbraio a Beverly Hills e starebbe pianificando le sue nozze bis con il chitarrista dei Tokio Hotel per il prossimo mese a Capri.