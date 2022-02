08 febbraio 2022 11:03

Heidi Klum fa i provini alle modelle nude sul set di "Germany's Next Top Model"

Nuova stagione in arrivo per "Germany's Next Top Model", il reality show di cui Heidi Klum è conduttrice e produttrice ormai da 15 anni. Ecco la modella mentre gira una puntata sulla spiaggia di Huntington Beach, in California. Fa i provini e giudica modelle completamente nude e dipinte con vernice dorata, e poi si diverte a scherzare con il fotografo Brian Bowen Smith.