Grande Fratello Vip, le coppie che non scoppiano: Salemi-Monte e Jane-Elia, pazzi d amore anche nel 2019

Non tutti ci credevano, ma anche i più scettici hanno dovuto fare un passo indietro. Per due delle coppie vip nate tra le mura della Casa più spiata d'Italia è ancora amore... anche in questo inizio 2019. Giulia Salemi e Francesco Monte, due tra gli inquilini del "Grande Fratello Vip" che più hanno scatenato polemiche per la loro love story altalenante e schizofrenica, hanno salutato insieme a Taranto l'arrivo dell'anno nuovo postando scatti che li ritraggono sulla spiaggia e mentre si scambiano un bacio appassionato. Stessa scena per Jane Alexander e Elia Fongaro. I due ex gieffini vip hanno trascorso il Capodanno a Roma insieme e il bacio condiviso sui social... parla da solo.