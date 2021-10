08 ottobre 2021 10:17

"Grande Fratello Vip", Giucas si dà al "dirty dancing" e Nicola balla sui tavoli

C’è aria di festa in Casa, tra una tavola imbandita e i calici pieni per il brindisi, tutti gli inquilini si stanno scatenando a ritmo di musica. Anche Giucas, circondato dalle donne, si lancia in una Macarena sfrenata che, alla fine, coinvolge anche Amedeo. Nicola, invece, è in piedi sopra al tavolo e si improvvisa ragazzo immagine di una discoteca ballando con il bicchiere in mano.