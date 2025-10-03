Al "Grande Fratello" bagno di coppia per Benedetta e Giulia

Benedetta Stocchi e Giulia Soponariu inaugurano la stagione dei bagni e delle docce del "Grande Fratello" 2025. In giardino le due si coccolano in mezzo alle bolle, tra risate e confidenze. La salumiera ha infatti intrapreso una conoscenza con il dentista Giulio, che pare abbia già avuto una battuta d'arresto. La giovane coinquilina saprà darle i giusti consigli sulle questioni di cuore?