Televisione
© per gentile concessione di Endemol Shine Italy
una vasca per due

Al "Grande Fratello" bagno di coppia per Benedetta e Giulia

Le ragazze si rilassano in giardino con tra schiuma e acqua calda

03 Ott 2025 - 10:37
Benedetta Stocchi e Giulia Soponariu inaugurano la stagione dei bagni e delle docce del "Grande Fratello" 2025. In giardino le due si coccolano in mezzo alle bolle, tra risate e confidenze. La salumiera ha infatti intrapreso una conoscenza con il dentista Giulio, che pare abbia già avuto una battuta d'arresto. La giovane coinquilina saprà darle i giusti consigli sulle questioni di cuore?

