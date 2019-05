Giulia e Silvia Provvedi stuzzicano i follower con scatti ad alto tasso di eros

Le Donatella, ovvero Giulia e Silvia Provvedi, sono davvero tornate, più scatenate che mai. Dopo la partecipazione al Grande Fratello le due sorelle non si sono perse d'animo per restare sotto i riflettori il più a lungo possibile. Qualche settimana fa è uscito il loro nuovo singolo, "Scusami ma esco", che segna il ritorno alla musica. Poi è arrivata la trasmissione tv "All together now", condotta da Michelle Hunziker, nella quale le due sorelle fanno parte del gruppo dei 100 giurati capitanato da J-A x. Ma il duo riserva anche parecchie sorprese ai follower sui social, con scatti ad altissimo tasso di eros...