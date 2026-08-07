Giorgia Venturini mamma bis: è nato Pietro Romano

Giorgia Venturini è diventata mamma per la seconda volta, è nato Pietro Romano. Fiocco azzurro per la presentatrice di X-Style e conduttrice radiofonica che con il marito, Marco De Santis, aveva già avuto una bambina: Sole Tea.



Giorgia Venturini, riminese, ha fondato un'associazione per sostenere mamme e famiglie durante il primo anno di vita del bambino. L'obiettivo è quello di aiutare fornire un aiuto per affrontare le difficoltà economiche e psicologiche che si presentano nel delicato periodo post gravidanza. La decisione della presentatrice di fondare l'organizzazione è arrivata dopo l'esperienza con Sole Tea che ha avuto un problema di salute nei primi sei mesi di vita.