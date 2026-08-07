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FIOCCO AZZURRO

Giorgia Venturini mamma bis: è nato Pietro Romano

La presentatrice di X-Style e conduttrice radiofonica era già mamma di Sole Tea, avuta con il marito Marco De Santis 

07 Ago 2026 - 09:55
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Giorgia Venturini è diventata mamma per la seconda volta, è nato Pietro Romano. Fiocco azzurro per la presentatrice di X-Style e conduttrice radiofonica che con il marito, Marco De Santis, aveva già avuto una bambina: Sole Tea.

Giorgia Venturini, riminese, ha fondato un'associazione per sostenere mamme e famiglie durante il primo anno di vita del bambino. L'obiettivo è quello di aiutare fornire un aiuto per affrontare le difficoltà economiche e psicologiche che si presentano nel delicato periodo post gravidanza. La decisione della presentatrice di fondare l'organizzazione è arrivata dopo l'esperienza con Sole Tea che ha avuto un problema di salute nei primi sei mesi di vita. 

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