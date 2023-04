21 aprile 2023 13:16

Fotogallery - Da Nikita Pelizon a Francesco Arca, party vip per i 40 anni di Andrea Graffagnini

Party vip a Milano per i 40 anni di Andrea Graffagnini, socio founder dell’omonima agenzia "Graffagnini Management" insieme al fratello Francesco. Andrea ha festeggiato ai “Dazi Milano" con numerose celebrities da sempre vicine all’agenzia dei fratelli Graffagnini: Costanza Caracciolo e Federica Nargi, accompagnate dai mariti Christian Vieri e Alessandro Matri, ma anche l’Attore Francesco Arca con la compagna Irene Capuano, Jonathan Kashanian e le ex veline Giulia Calcaterra, Irene Cioni e Shayla Gatta e ancora Ludovica Valli, la vincitrice dell’ultimo GfVip Nikita Pelizon (alla sua prima apparizione Pubblica) con gli altri gieffini Sofia Giale De Donà, Alberto De Pisis e Nicole Murgia, Ivana Mrazova e Luca Onestini, per la prima volta insieme ad un photocall dopo essersi ritrovati nella Casa più spiata d’Italia.