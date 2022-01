16 gennaio 2022 12:57

"C'è posta per te" trionfa nella sfida del sabato sera: le foto della seconda puntata

"C'è posta per te", il programma di Maria De Filippi, continua a dominare il sabato sera. Anche la seconda puntata ha sfiorato il 30% di share staccando nettamente la concorrenza. A seguire il nuovo appuntamento, che vedeva tra gli ospiti l'attore turco Can Yaman e i giudici di "Tu si que vales", sono stati 5.546.000 spettatori per una share del 28.7%.