Anna Falchi, auguri "bollenti" per il 2019 dalla spiaggia di Miami

"Buon Anna"! augura a tutti Anna Falchi postando uno scatto super hot dalla spiaggia di Miami per il nuovo anno. Completamente nuda e stesa sulla spiaggia, l'attrice e showgirl, 46 anni, mostra le sue curve sexy e una forma impeccabile. E la foto fa il giro del web raccogliendo migliaia di like. In un altro post Anna ringrazia i suoi quasi 2 milioni di follower per averla seguita fedelmente nel 2018 e se questo nudo è la premessa di ciò che i suoi fan vedranno nel 2019, l'anno si prospetta da record di visualizzazioni.