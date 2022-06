28 giugno 2022 11:40

Alfonso Signorini, vacanze a Capri con Soleil

Dopo le vacanze a Mykonos con le sorelle Selessiè e Giulia Salemi, Alfonso Signorini sceglie un'altra ex gieffina doc per trascorrere un lungo weekend a Capri. Il direttore di "Chi" e conduttore del "Grande Fratello Vip" (che torna a settembre in prima serata su Canale 5) ha postato delle immagini su Instagram con Soleil Sorge. Solo relax insieme o bolle qualcosa in pentola?