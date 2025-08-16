Logo Tgcom24
Speciale Addio a Pippo Baudo, è morto a 89 anni "l'uomo che inventò la televisione"
DECANO DEI PRESENTATORI

Addio a Pippo Baudo, le foto della sua carriera

Ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in

16 Ago 2025 - 22:21
pippo baudo
pippo baudo morto

