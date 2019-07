A 230 dalla morte, omaggio social a Lady Oscar: "Grazie per averci insegnato la Rivoluzione francese meglio della scuola"

"Qualche volta non riesco a capire

come un altro possa amarla,

come a un altro possa essere lecito amarla,

quando io l'amo così esclusivamente,

così teneramente,

così intensamente e conosco,

non so, non ho altro che lei"

