"Allegria", un "Maurizio Costanzo Show" speciale per ricordare Mike Bongiorno | Guarda le foto

Giovedì 5 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda il "Maurizio Costanzo Show - Speciale Allegria". Una serata celebrativa per rendere omaggio a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa, che sarà condotta da Costanzo insieme a Gerry Scotti, artista che Mike designò come suo unico erede tv. Nel corso della serata, Gerry sarà la "voce" di Mike e leggerà alcuni aneddoti della sua vita che aveva scritto prima di morire. Sul palco ci saranno i personaggi dello spettacolo che hanno interagito con il “Re del Quiz” nell’arco di tutta la sua carriera: il suo "rivale" storico Pippo Baudo; molte delle sue vallette (da Sabina Ciuffini ad Antonella Elia passando per Paola Barale), Massimo Lopez e la sua preparatissima concorrente/campionessa di Rischiatutto Giuliana Longari. In rappresentanza dei suoi tanti Festival di Sanremo (11 conduzioni della kermesse musicale), partecipano: Gigliola Cinquetti che proprio in un festival condotto da Mike, nel 1964, vinse con "Non ho l’età"; e Valeria Marini e Piero Chiambretti che affiancarono Mike sul palco dell’Ariston nel 1997. E poi ancora… Simona Ventura, che ha debuttato come concorrente a Telemike nel 1987; Vittorio Sgarbi, protagonista di un litigio con Mike che ha fatto la storia; Walter Veltroni, figlio di Vittorio, ex dirigente Rai che portò Mike in Italia negli anni 50. Guest comici gli attori Pio & Amedeo che coinvolgono gli ospiti in un quiz esilarante. Allo "Speciale" partecipa anche Nicolò Bongiorno (il secondo dei tre figli di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli) che oggi 43enne svela al pubblico aspetti inediti e privati del papà mai raccontati fino a ora.