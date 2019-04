Follettina Creation, la youtuber da oltre 200mila follower: “No alla chirurgia: ho imparato ad ignorare gli hater”

Il suo vero nome è Maria Grazia Catalano, ma per tutti lei è “Follettina Creation”, nome del canale Youtube da lei creato da oltre 230mila follower e che ha raggiunto e superato due milioni di visualizzazioni. Originaria di Palermo, 39 anni, da anni si è trasferita a Udine, dove vive col marito. Ma com’è iniziato questo successo? “Ho caricato il primo video tre o quattro anni fa – racconta Follettina – semplicemente provando a imitare gli youtuber che seguivo”.



Sul suo canale, in realtà Maria Grazia si occupa soprattutto della sua vita quotidiana e di ciò che più le piace, borse, trucchi e soprattutto le bambole reborn. In particolare dedica molto tempo alla bellezza acqua e sapone, come lei stessa conferma: “Non mi sono mai rifatta nulla, non credo alla chirurgia estetica. Metto un po’ di trucco solo per andare alle feste”. Follettina è finita anche nel mirino degli haters: “Prima gli davo peso, ora ho imparato ad ignorarli”. Poi si improvvisa anche cantante, esibendosi sulle note di “Perderò l’amore” di Massimo Ranieri.