Arriva su Focus in prima tv assoluta "Tesori d'Italia: nel cuore dei Sibillini", un viaggio in due puntate con la divulgatrice Mia Canestrini

Dopo la laurea in Scienze Naturali e la specializzazione in Conservazione della Biodiversità animale, con focus sulle Human dimensions all'Università La Sapienza, ha dedicato 20 anni allo studio dei lupi in natura e ai progetti di coesistenza con le comunità locali. Su questi temi tiene conferenze e ha insegnato Comunicazione della scienza e Human dimensions nei Master di gestione faunistica degli atenei di Padova e Venezia.