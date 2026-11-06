Arriva su Focus in prima tv assoluta "Tesori d'Italia: nel cuore dei Sibillini", un viaggio in due puntate con la divulgatrice Mia Canestrini

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Appuntamento a sabato 7 e 14 novembre, alle ore 21:15, sul canale 35 del digitale terrestre
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Sabato 7 e 14 novembre, alle 21:15, su Focus (canale 35 del digitale terrestre) va in onda in prima visione assoluta "Tesori d'Italia: nel cuore dei Sibillini": un'immersione nella natura incontaminata dell'Appennino centrale. A guidare il racconto, diviso in due puntate, è la zoologa e naturalista Mia Canestrini. La divulgatrice, al suo debutto in conduzione su Focus, esplora i "monti azzurri" cantati da Giacomo Leopardi alla ricerca del rarissimo chirocefalo, un minuscolo crostaceo scoperto nel 1954 e caratteristico del Lago di Pilato, situato proprio all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
Per svelare la ricchezza di questo habitat e la sua straordinaria biodiversità, Mia Canestrini dialoga con Maria Laura Talamè (direttrice del Parco Nazionale dei Monti Sibillini) e con numerosi esperti - tra cui geologi, biologi e veterinari delle Università di Camerino, Perugia e Ancona - che studiano questo territorio unico in Italia.
Il viaggio tocca i luoghi più rinomati del massiccio umbro-marchigiano, inclusa la Piana di Castelluccio di Norcia, famosa nel mondo per la fioritura policroma. Spazio anche al Monte Sibilla e al mito della leggendaria profetessa, alla Val di Panico, valle glaciale ai piedi delle pareti rocciose del Monte Bove, e alle Gole dell'Infernaccio, selvaggio canyon scavato dal fiume Tenna che conduce all’Eremo di San Leonardo. L’itinerario include i borghi storici di Visso, Ussita, Frontignano, Amandola, Montefortino e Cessapalombo, oltre a mete spirituali come i Santuari della Madonna dell’Ambro e il Santuario di Macereto.
Mia Canestrini è una zoologa, scrittrice, presentatrice televisiva e radiofonica, conosciuta ai più come "La ragazza dei lupi", titolo del suo libro d'esordio (Piemme, 2019). La natura è il suo vero habitat: sin da bambina ha avuto un rapporto speciale con il mondo animale. Ritiene che in questo regno si possa ritrovare la massima espressione della vita e imparare molto, se ci si prende il tempo di osservare.
Dopo la laurea in Scienze Naturali e la specializzazione in Conservazione della Biodiversità animale, con focus sulle Human dimensions all'Università La Sapienza, ha dedicato 20 anni allo studio dei lupi in natura e ai progetti di coesistenza con le comunità locali. Su questi temi tiene conferenze e ha insegnato Comunicazione della scienza e Human dimensions nei Master di gestione faunistica degli atenei di Padova e Venezia.
Su Radio 105, come ospite della trasmissione "105 Friends", dal 2019 al 2025 ha condotto la rubrica "La bella e le bestie". Ha collaborato con National Geographic, Touring Club e diversi magazine nazionali nella stesura di articoli sulla montagna, la biodiversità e la coesistenza con i grandi carnivori. In Rai ha condotto approfondimenti naturalistici per programmi in onda su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai Gulp. Il 7 novembre fa il suo debutto su Focus (canale 35 del digitale terrestre) alla conduzione del programma "Tesori d'Italia: nel cuore dei Monti Sibillini".