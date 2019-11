Floriana Secondi: "Ho avuto una storia con Teo Mammucari"

Floriana Secondi ha avuto una storia con Teo Mammucari. A dichiararlo è stata la stessa vincitrice del Grande Fratello 3 durante l’ultima puntata di "Domenica Live", dove è intervenuta per raccontare la sua verità sul rapporto con Daniele Pompili, l’uomo che dichiara di essere il suo ex fidanzato e con cui da settimane va avanti una polemica a colpi di dichiarazioni social e minacce di querele. Al di là dello scontro tra Floriana e il suo presunto ex, è stata proprio la rivelazione della storia tra lei e il conduttore a lasciare di stucco Barbara D’Urso: "Hai avuto una liaison con Teo?", chiede perplessa la conduttrice. "Certo, perché no? L’ha detto anche lui tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio", chiarisce la Secondi. "Non lo sapevo", chiosa la conduttrice napoletana.