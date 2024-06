Per Sanremo 2025 si cambia: Big e Giovani divisi e Carlo Conti "chiama" Vasco Rossi

Carlo Conti inizia a svelare qualcosa del Festival di Sanremo 2025. Il nuovo direttore artistico e presentatore della manifestazione, che succede ad Amadeus dopo cinque anni, ha spiegato che come prima cosa verrà ripristinata "la suddivisione tra Nuove Proposte e Big - ha detto ospite di una trasmissione di Rai1 -: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa. Probabilmente il vincitore sarà proclamato nella serata delle cover". Inoltre Conti ha svelato un suo sogno per il prossimo Festival: "Sarebbe fantastico iniziare con 'Albachiara' cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l'Italia".