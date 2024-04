Federica Pellegrini dopo la gravidanza: "Sono tornata in vasca e ci porterò mia figlia Matilde"

Nel salotto di "Verissimo" la nuotatrice Federica Pellegrini insieme al marito Matteo Giunta raccontano i primi mesi da genitori dopo la nascita della prima figlia Matilde, avvenuta il 3 gennaio scorso. L'ex campionessa olimpica non ha però perso tempo ed è tornata ad allenarsi in vasca. "Avevo bisogno di sentire il mio corpo e quegli stimoli muscolari tipici per un atleta che con la gravidanza avevo perso", racconta la "Divina". E aggiunge: "L'adrenalina delle gare penso mi mancherà sempre, trovarmi pronta a combattere è una felicità diversa, la proverò forse un giorno se Matilde dovesse affrontare un traguardo sportivo importante. Per ora sento di aver raggiunto un livello di felicità più alto", afferma. E promette di portare la figlia in vasca "appena possibile".

Un parto d'urgenza - Il parto è avvenuto all'inizio di un anno "olimpico" (in estate si svolgeranno i Giochi di Parigi 2024) a dispetto della scadenza iniziale fissata per fine dicembre e, come racconta la coppia di sportivi, è stato "d'urgenza": "Ho iniziato le contrazioni e dopo 48 ore la bambina ha iniziato ad avere un battito irregolare e abbiamo fatto il cesario", spiega Federica Pellegrini. "Ho vissuto emozioni forti dalla preoccupazione alla curiosità e nel momento di massima tensione sono riuscito a mantenere la calma come nello sport", dice Matteo Giunta.