Favoloso chiama in diretta a "Pomeriggio Cinque": "Sono a Beirut con Elena Morali, la sto corteggiando"

Caos nel salotto di "Pomeriggio Cinque" per via di un triangolo amoroso che vede al centro Elena Morali. Ospite di Barbara D’Urso c’è Daniele Di Lorenzo, produttore cinematografico ed ex della soubrette, che accusa Luigi Favoloso di aver coinvolto quest’ultima in una finta paparazzata.

"La storia con Luigi Favoloso è stata costruita dall’agente di Elena Morali. Ora è a Beirut con Favoloso e hanno chiamato Fiumara per fare delle foto", dichiara Di Lorenzo che aggiunge "Elena è malata, ha bisogno di aiuto, sta finendo in mano dapersone che la faranno finire come Sara Tommasi".

Parole dure a cui replicano immediatamente gli stessi protagonisti che chiamano in diretta la trasmissione: "Siamo a Beirut - spiega Favoloso in collegamento con Barbara d'Urso -, stiamo andando in macchina a Damasco e sono con Elena. Non siamo fidanzati, sono io che la sto corteggiando perché mi piace tantissimo", ammette l’imprenditore ex di Nina Moric.

Subito dopo arrivano anche le parole della showgirl che replica all’ex: "La malattia ce l’ha lui nella testa - dice la ex Pupa riferendosi a Di Lorenzo -. Il viaggio? Volevo andare via per il coronavirus".