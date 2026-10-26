"Far Away", la seconda attesa stagione prossimamente su Canale 5

"Far Away" (titolo originale "Uzak Şehir"), con Sinem Ünsal e Ozan Akbaba nei ruoli di Alya e Cihan, ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, affermandosi tra le produzioni turche di maggior successo degli ultimi anni.



Mediaset è stato il primo grande network italiano a intuire il potenziale delle cosiddette dizi, le serie turche, valorizzandole all'interno della programmazione di Canale 5. Grazie a un'attenta selezione dei titoli e a una strategia editoriale mirata, la rete si è affermata come punto di riferimento per gli appassionati del genere.