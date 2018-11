Fabrizio Corona: “Non ho mai voluto riconquistare Silvia”

Fabrizio Corona, in esclusiva in una lunga e profonda intervista a Verissimo, spiega le ragioni del suo addio con Silvia Provvedi e del loro incontro nella casa del Grande Fratello VIP: “Bisogna subito chiarire un punto: io non ho mai voluto riconquistare Silvia. Io sono andato lì per chiedere perdona a una ragazza su cui avevo detto cose sbagliate, tutto qua”. E adesso l’ex fotografo dei vip vorrebbe ricucire un rapporto d’amicizia, sapendo anche ciò che la Provvedi ha fatto per lui: “Silvia è una 24enne che ha un’esperienza di una 40ernne per colpa mia, per colpa di ciò che io ho passato. Lei è stata fantastica. Non può esistere che non ci rivolgiamo più la parola dopo tre anni vissuti così”.