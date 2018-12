“Non sono un uomo libero, sono un uomo in detenzione con l’esecuzione della pena fuori dal carcere”. Fabrizio Corona, intercettato da ‘Mattino Cinque’ non si sente completamente soddisfatto, nonostante la sentenza che ha confermato l’affidamento terapeutico e quindi gli ha evitato il carcere: “Un uomo normale non reggerebbe tutto questo”. In studio a ‘Mattino Cinque’ c’era anche Alessandro Cecchi Paone che, dopo le critiche all’ex fotografo dei vip rivolte nella casa del Grande Fratello alla ex fidanzata di Fabrizio Silvia Provvedi, non ha mancato l’occasione per sottolineare le sue posizioni: “Non sei un buon esempio. Non ti critico per il tuo lavoro, ma per i tuoi comportamenti mediatici”. Dura la risposta di Corona: “Non sai chi sono e continui ad attaccarmi. Informati prima”.