Fabio Rovazzi in esclusiva: "Mi piacerebbe condurre il Festival di Sanremo"

Il suo sketch, seppur breve, è stato uno dei più apprezzati durante il Festival di Sanremo e così Fabio Rovazzi - raggiunto dai microfoni di “Pomeriggio Cinque” - commenta la sua esperienza sul palco dell'Ariston: "Ero nervosissimo, ho scritto e riscritto lo sketch più e più volte nei giorni precedenti, poi però appena iniziato ho sentito un grande feeling con il pubblico e mi sono gasato".



Per quanto riguarda il futuro, Rovazzi si vede più come conduttore che come artista in gara: “Penso che sia meglio che a cantare siano quelli capaci di farlo, a me piacerebbe di più magari fare qualcosa a livello di co-conduzione, dove mi sento molto più a mio agio e l'esperienza con Pippo Baudo mi ha confermato che mi sento meglio nei panni del presentatore”.