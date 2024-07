Eva Amurri si è sposata, ma il suo décolleté ha suscitato alcune critiche a cui l'attrice e blogger ha risposto con uno scatto... da salvare. La figlia di Susan Sarandon ha detto "sì" al compagno, lo chef Ian Hock alla fine di giugno con una cerimonia molto intima e aperta solo a familiari e amici più stretti, tra cui i tre figli, mamma Susan e l'attore Tim Robbins, che per lei è stato come un padre (la Sarandon e Robbins sono stati insieme oltre 21 anni). La sposa ha però optato per un vestito nuziale, che qualcuno ha trovato "eccessivamente sensuale" a causa della scollatura giudicata fin troppo generosa per il suo seno.