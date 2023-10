Enzo Iacchetti si commuove ricordando il padre: "Ogni sua carezza valeva per me due milioni di euro"

"Mio padre? Era molto schivo di carattere, ogni sua carezza per me valeva come due milioni di euro". Ospite a "Verissimo", Enzo Iacchetti si commuove parlando dello stretto rapporto che lo legava al genitore, morto in pochi mesi quando lui aveva 22 anni, di una malattia per cui oggi sarebbe guarito.

"Credo di aver ereditato la sua generosità, ma sono molto più affettuoso", continua il 71enne di Cremona, che prossimamente tornerà dietro il bancone di "Striscia la Notizia" assieme a Ezio Greggio. "Dico sempre a mio figlio Martino 'stammi più vicino, perché altrimenti, il giorno in cui me ne andrò, te ne pentirai'. Per me è stato così".