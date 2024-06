Quello che è certo è che il conduttore e la Motta si stanno vivendo la loro passione alla luce del sole, tra sorrisi e palpatine in spiaggia. Anche la casa in cui soggiornano è conosciuta dai paparazzi dell'isola, perché è quella che abitualmente affittava con la moglie Raffaella (rimasta a Roma con la figlia Rebecca). Al momento non si sa come l'abbia presa la consorte: i due potrebbero essersi separati oppure essere una coppia aperta, come aveva fatto intuire Papi con alcune dichiarazioni. In occasione delle nozze d'argento, il presentatore aveva infatti affermato: "L’essere umano non è nato per essere monogamo, quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l’ipocrisia. Se la tradissi io? È una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità". Ora a Papi non resta che tornare a casa, rilassato e abbronzato, per scoprire quali siano le priorità di sua moglie...