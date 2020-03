Enrico Brignano ospite di Maurizio Costanzo a "L'Intervista"

Giovedì 26 marzo, alle 23.20 circa, va in onda su Canale 5 il terzo appuntamento con il talk one to one "L'Intervista" di Maurizio Costanzo. L'ospite della puntata è Enrico Brignano, attore e regista acclamato al cinema, a teatro e in tv. Lo showman si racconta in modo inedito e intimo e rivela, col contrappunto dei filmati che vengono proiettati sulle pareti dello studio, molti episodi significativi della sua carriera e della sua vita privata.